incentX
WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.
الموقع الإلكتروني: incentx.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من incentX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
إن incentX عبارة عن منصة سحابية غنية بالميزات توفر جميع الأدوات اللازمة لتخطيط برنامج الحوافز الخاص بك وإدارته وتسويته - بما في ذلك العمولات والحسومات والإتاوات واسترداد الفواتير ورد المبالغ المدفوعة. والأفضل من ذلك كله أنه يتكامل مع المحاسبة / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجودة لديك للحصول على تجربة سلسة وشاملة.
الموقع الإلكتروني: incentx.com
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ incentX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.