قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

إن incentX عبارة عن منصة سحابية غنية بالميزات توفر جميع الأدوات اللازمة لتخطيط برنامج الحوافز الخاص بك وإدارته وتسويته - بما في ذلك العمولات والحسومات والإتاوات واسترداد الفواتير ورد المبالغ المدفوعة. والأفضل من ذلك كله أنه يتكامل مع المحاسبة / أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الموجودة لديك للحصول على تجربة سلسة وشاملة.

الموقع الإلكتروني: incentx.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ incentX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.