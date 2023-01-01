WebCatalog
iplicit

iplicit

login.iplicit.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من iplicit على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

iplicit هو برنامج محاسبة قائم على السحابة مصمم خصيصًا لمستخدمي البرامج القديمة المحبطين داخل الشركة. من خلال توفير قدر أكبر من المرونة ومستويات محسّنة من إعداد التقارير، يتكامل iplicit مع التطبيقات السحابية الأخرى ويوفر مسارًا سلسًا للترحيل من نظامك الحالي. إنه الخيار الطبيعي للمؤسسات التي تسعى إلى "الارتقاء" إلى الجيل التالي من برامج التمويل. تم تصميم iplicit أيضًا للمؤسسات التي تتفوق على حلول مستوى الدخول.

الموقع الإلكتروني: login.iplicit.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ iplicit. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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