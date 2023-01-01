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Commissionly

Commissionly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: commissionly.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Commissionly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Commissionly هو أول تطبيق ويب قائم على السحابة لإدارة عمولات المبيعات وتعويضات المبيعات ويركز بنسبة 100% على الشركات الصغيرة والمتوسطة. أدواتنا غير المعقدة لاستيراد البيانات، وخطة التعويض والهدف المستندة إلى المعالج، وأدوات إعداد العمولة تعني أنه يمكنك البدء والتشغيل في غضون دقائق. يلبي منتجنا الغني بالميزات جميع احتياجات العمولات الخاصة بك، بغض النظر عن مدى تعقيدها. لدينا القدرة على إنشاء عمولات على أساس الإيرادات أو المنتج، وعمولات ثابتة أو متدرجة، وعمولات متكررة، وعمولات مقسمة، وعمولات تصاعدية وتنازلية، وحتى عمولات مصفوفية. نحن أيضًا نخصص احتياجاتك إذا كان لديك خطة تعويض فريدة. يمكنك أنت والمدفوع لهم الوصول إلى معلوماتهم من خلال لوحة تحكم الويب الخاصة بنا من أي مكان، ويسهل عليك إعداد التقارير لإنشاء مبالغ دفع العمولات بسرعة. سجل اليوم!

الموقع الإلكتروني: commissionly.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Commissionly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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