CentralBOS

CentralBOS

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الموقع الإلكتروني: cbos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CentralBOS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في CBOS، نقوم بإعادة تعريف ما يعنيه تحديث العمليات والأنظمة المحاسبية الخاصة بك عن طريق إنشاء مستودع قيم في الوقت الفعلي للبيانات المالية الهامة. يوفر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشامل القائم على السحابة لدينا وحدات متخصصة ومتكاملة لوظائف الأعمال المهمة بما في ذلك: * ادارة المخزون * ادارة مالية * إدارة علاقات العملاء * إدارة الطلبات * الموارد البشرية والرواتب * إدارة الخدمة الميدانية يوفر تجميع البيانات من هذه العمليات التجارية ووظائف المحاسبة في حل واحد نظام تسجيل موثوقًا لفريقك، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات أفضل مع رؤية كاملة عبر كل قطاع من قطاعات الأعمال. سيدعم حل CBOS ERP احتياجاتك المحاسبية والتشغيلية من خلال تقنية الجيل التالي التي تدمج أفضل ممارسات الصناعة للحصول على أفضل النتائج.
الفئات:
Business
أنظمة تخطيط موارد المؤسسات

الموقع الإلكتروني: cbos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CentralBOS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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