CentralBOS

في CBOS، نقوم بإعادة تعريف ما يعنيه تحديث العمليات والأنظمة المحاسبية الخاصة بك عن طريق إنشاء مستودع قيم في الوقت الفعلي للبيانات المالية الهامة. يوفر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الشامل القائم على السحابة لدينا وحدات متخصصة ومتكاملة لوظائف الأعمال المهمة بما في ذلك: * ادارة المخزون * ادارة مالية * إدارة علاقات العملاء * إدارة الطلبات * الموارد البشرية والرواتب * إدارة الخدمة الميدانية يوفر تجميع البيانات من هذه العمليات التجارية ووظائف المحاسبة في حل واحد نظام تسجيل موثوقًا لفريقك، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات أفضل مع رؤية كاملة عبر كل قطاع من قطاعات الأعمال. سيدعم حل CBOS ERP احتياجاتك المحاسبية والتشغيلية من خلال تقنية الجيل التالي التي تدمج أفضل ممارسات الصناعة للحصول على أفضل النتائج.

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