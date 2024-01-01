Ready For Social
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الموقع الإلكتروني: readyforsocial.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ready For Social على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
في قلب كل ما نقوم به هو منصة البرمجيات ReadyForSocial الخاصة بنا. من خلاله نقوم بتمكين فرق التسويق والمبيعات لديك لتكون أكثر فعالية في التواصل مع عملاء B2B. مع #SocialSelling، نساعد محترفي المبيعات على أن يصبحوا ذوي صلة بـ #SocialMedia حتى يتمكنوا من التواصل والتفاعل بنجاح مع عملائهم والمحتملين والشركاء. يتمتع برنامجنا الخاص بالوسائط الاجتماعية بعائد استثمار مثبت وقابل للقياس مما يزيد من الإيرادات وكفاءة المبيعات.
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الموقع الإلكتروني: readyforsocial.com
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