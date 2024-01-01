Ready For Social

في قلب كل ما نقوم به هو منصة البرمجيات ReadyForSocial الخاصة بنا. من خلاله نقوم بتمكين فرق التسويق والمبيعات لديك لتكون أكثر فعالية في التواصل مع عملاء B2B. مع #SocialSelling، نساعد محترفي المبيعات على أن يصبحوا ذوي صلة بـ #SocialMedia حتى يتمكنوا من التواصل والتفاعل بنجاح مع عملائهم والمحتملين والشركاء. يتمتع برنامجنا الخاص بالوسائط الاجتماعية بعائد استثمار مثبت وقابل للقياس مما يزيد من الإيرادات وكفاءة المبيعات.

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الموقع الإلكتروني: readyforsocial.com

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