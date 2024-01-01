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Ready For Social

Ready For Social

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: readyforsocial.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ready For Social على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

في قلب كل ما نقوم به هو منصة البرمجيات ReadyForSocial الخاصة بنا. من خلاله نقوم بتمكين فرق التسويق والمبيعات لديك لتكون أكثر فعالية في التواصل مع عملاء B2B. مع #SocialSelling، نساعد محترفي المبيعات على أن يصبحوا ذوي صلة بـ #SocialMedia حتى يتمكنوا من التواصل والتفاعل بنجاح مع عملائهم والمحتملين والشركاء. يتمتع برنامجنا الخاص بالوسائط الاجتماعية بعائد استثمار مثبت وقابل للقياس مما يزيد من الإيرادات وكفاءة المبيعات.

الفئات:

Business
برامج التواصل الاجتماعي الأخرى

الموقع الإلكتروني: readyforsocial.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ready For Social. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

Inflact

Inflact

inflact.com

Collabstr

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schoolgrid.co.uk

Sopro

Sopro

sopro.io

Prezentor

Prezentor

prezentor.com

Quoter

Quoter

quoter.com

PFL

PFL

pfl.com

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