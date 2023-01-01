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Truly

Truly

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الموقع الإلكتروني: truly.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Truly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعرف على نظام الهاتف رقم 1 لفرق المبيعات التي تقوم بتتبع محادثات العملاء وتحليلها والتدريب عليها.

الموقع الإلكتروني: truly.co

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