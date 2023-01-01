Weflow
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الموقع الإلكتروني: getweflow.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Weflow على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Weflow is a sales performance & forecasting platform. Sales teams use Weflow to drive sales performance, process adherence, and forecast accuracy. - Save reps 4h/week by making Salesforce updates faster - Spot risks early to win 12% more deals - Get >92% forecast accuracy with an effective process & reliable data
الموقع الإلكتروني: getweflow.com
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