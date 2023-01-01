WebCatalog

Cloverpop

Cloverpop

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الموقع الإلكتروني: cloverpop.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cloverpop على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Cloverpop هي منصة ذكاء اتخاذ القرارات المؤسسية التي يمكن استخدامها لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وأسرع عبر مؤسستك التجارية. إن اتخاذ القرار هو الأصول الأكثر قيمة لشركتك. يساعد نظامنا الفرق على اتخاذ أفضل القرارات من خلال غرس عمليات اتخاذ القرار الفعالة، وتحسين التعاون، وتسجيل القرارات للتعلم من النتائج وتحقيق الأداء المتفوق.

الموقع الإلكتروني: cloverpop.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cloverpop. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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