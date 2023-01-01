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Cloverpop هي منصة ذكاء اتخاذ القرارات المؤسسية التي يمكن استخدامها لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وأسرع عبر مؤسستك التجارية. إن اتخاذ القرار هو الأصول الأكثر قيمة لشركتك. يساعد نظامنا الفرق على اتخاذ أفضل القرارات من خلال غرس عمليات اتخاذ القرار الفعالة، وتحسين التعاون، وتسجيل القرارات للتعلم من النتائج وتحقيق الأداء المتفوق.

الموقع الإلكتروني: cloverpop.com

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