Disroot Polls

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خدمة عبر الإنترنت لتخطيط موعد أو اتخاذ القرارات بسرعة وسهولة. يتم تشغيل استطلاعات Disroot بواسطة Framadate. Framate هي خدمة عبر الإنترنت لتخطيط موعد أو اتخاذ قرار بسرعة وسهولة. أنشئ استطلاع الرأي الخاص بك وشاركه مع أصدقائك أو زملائك حتى يتمكنوا من المشاركة في عملية اتخاذ القرار والحصول على النتائج!

الموقع الإلكتروني: disroot.org

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