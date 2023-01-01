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Disroot Polls

Disroot Polls

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الموقع الإلكتروني: disroot.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Disroot Polls على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

خدمة عبر الإنترنت لتخطيط موعد أو اتخاذ القرارات بسرعة وسهولة. يتم تشغيل استطلاعات Disroot بواسطة Framadate. Framate هي خدمة عبر الإنترنت لتخطيط موعد أو اتخاذ قرار بسرعة وسهولة. أنشئ استطلاع الرأي الخاص بك وشاركه مع أصدقائك أو زملائك حتى يتمكنوا من المشاركة في عملية اتخاذ القرار والحصول على النتائج!

الموقع الإلكتروني: disroot.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Disroot Polls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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