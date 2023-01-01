דואר ישראל

بريد إسرائيل هو الاسم التجاري لشركة بريد إسرائيل (بالعبرية: 더 더 보기 YOSDRAEL، بالحروف اللاتينية: Do'ar Yisra'el)، التي كانت تسمى سابقًا هيئة البريد الإسرائيلية، وهي شركة مملوكة للحكومة تقدم الخدمات البريدية في إسرائيل.

الموقع الإلكتروني: israelpost.co.il

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