توفر UMANG منصة واحدة لجميع المواطنين الهنود للوصول إلى خدمات الحكومة الإلكترونية في عموم الهند بدءًا من الهيئات الحكومية المركزية إلى الهيئات الحكومية المحلية وغيرها من الخدمات التي تركز على المواطنين.

الموقع الإلكتروني: web.umang.gov.in

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