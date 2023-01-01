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ContactWise

ContactWise

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الموقع الإلكتروني: contactwise.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ContactWise على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

CRM - إدارة الاتصال أو التأسيس أو علاقات العملاء، هو تطبيق يمتد عبر الصناعات والقطاعات التي تتراوح من حكومة الولاية والحكومة المحلية إلى مؤسسات المبيعات إلى مؤسسات التعليم العالي.

الموقع الإلكتروني: contactwise.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ContactWise. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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