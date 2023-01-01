SalezShark هي منصة الجيل التالي التي تغذي جهود المبيعات والتسويق للشركات. إن "سحابة العلاقات" الخاصة بها تجعلها متميزة عن سوق إدارة علاقات العملاء التقليدية المزدحم الذي يوفر فقط أتمتة عمليات المبيعات من الناحية التشغيلية، مما يترك رجال المبيعات يبذلون الكثير من الجهد في إدخال البيانات وتغذية المعلومات. تعمل سحابة العلاقات الخاصة بـ SalezShark على تغذية شبكة ذكية من شبكة العلاقات لجعل الاتصالات مع العملاء المحتملين أسهل وأسرع؛ معرفة سمات شخصيتهم، بحيث يكونون مجهزين بذكاء العملاء للقيام بالتنقيب بشكل أفضل وتعزيز العلاقات مع العملاء. يخلق SalezShark عاملاً مقنعًا لموظفي المبيعات ويمنحهم سببًا لحب منصة CRM.

الموقع الإلكتروني: salezshark.com

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