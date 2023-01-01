WebCatalog
16Personalities

16Personalities

16personalities.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 16Personalities على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اختبار شخصية مجاني، تحليل متعمق لأنواع الشخصية والعلاقات والمشورة المهنية.

الموقع الإلكتروني: 16personalities.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 16Personalities. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Car and Driver

Car and Driver

caranddriver.com

Personality Cafe

Personality Cafe

personalitycafe.com

Merit

Merit

get-merit.com

Monster

Monster

monster.com

Truity

Truity

truity.com

Incredible Health

Incredible Health

incrediblehealth.com

ADPList

ADPList

adplist.org

BrighterMonday

BrighterMonday

brightermonday.co.ke

Jobberman

Jobberman

jobberman.com

PDB

PDB

personality-database.com

Foreign Affairs

Foreign Affairs

foreignaffairs.com

Consumer Reports

Consumer Reports

consumerreports.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية