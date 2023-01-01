قاعدة بيانات لأنواع شخصيات MBTI™️ للأشخاص المشهورين وشخصيات الأفلام والأنيمي والشخصيات التلفزيونية وغيرهم الكثير - مرحبًا بك في عالم مشخصن.

الموقع الإلكتروني: personality-database.com

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