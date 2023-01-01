Unicode Character Table

خدمة الويب Unicode للبحث عن الأحرف. ابحث عن شخصياتك المفضلة وانسخها والصقها: 😎 الرموز التعبيرية، ❤ القلوب، 💲 العملات، → الأسهم، ★ النجوم وغيرها الكثير 🚩

الموقع الإلكتروني: unicode-table.com

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