يوفر تطبيق الويب الجديد المتوافق مع الأجهزة المحمولة واجهة بسيطة وجميلة لنسخ ولصق رموز تعبيرية للوحة المفاتيح مع تقنية البحث والنسخ التلقائي.

الموقع الإلكتروني: emojicopy.com

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