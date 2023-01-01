WebCatalog
ZEPETO Web

ZEPETO Web

web.zepeto.me

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZEPETO Web على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لعب الكون. زيبيتو. مرحبًا بكم في ZEPETO، المكان الذي يكون فيه كل شيء ممكنًا تقريبًا!

الموقع الإلكتروني: web.zepeto.me

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZEPETO Web. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Tana

Tana

tana.inc

PDB

PDB

personality-database.com

Kijiji

Kijiji

kijiji.ca

Learn Anything

Learn Anything

learn-anything.xyz

Badoo

Badoo

badoo.com

FontSpace

FontSpace

fontspace.com

Encycla

Encycla

encycla.com

Sporcle

Sporcle

sporcle.com

Freddy

Freddy

freddy.com

unbound

unbound

unboundcontent.ai

Axie Infinity Marketplace

Axie Infinity Marketplace

axieinfinity.com

Softonic

Softonic

softonic.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية