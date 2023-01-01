State Bank of India

بنك الدولة الهندي هو بنك هندي متعدد الجنسيات للقطاع العام وهيئة قانونية للخدمات المالية ومقره في مومباي، ماهاراشترا.

الموقع الإلكتروني: bank.sbi

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