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State Bank of India

State Bank of India

bank.sbi

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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بنك الدولة الهندي هو بنك هندي متعدد الجنسيات للقطاع العام وهيئة قانونية للخدمات المالية ومقره في مومباي، ماهاراشترا.

الموقع الإلكتروني: bank.sbi

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