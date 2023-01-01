NPTEL، هي مبادرة للتعلم الإلكتروني من قبل المعاهد الهندية السبعة للتكنولوجيا (IITs) والمعهد الهندي للعلوم (IISc) بدعم من MHRD، الحكومة. الهند.

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