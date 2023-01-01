openHPI هي منصة الإنترنت التعليمية التابعة لمعهد هاسو بلاتنر الألماني، بوتسدام. في openHPI، أنت تشارك في شبكة تعليمية اجتماعية عالمية تعتمد على دورات تفاعلية عبر الإنترنت تغطي موضوعات مختلفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).

الموقع الإلكتروني: open.hpi.de

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ openHPI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.