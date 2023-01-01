Kodacy هي منصة تعليمية تم تطويرها بواسطة المنصات العلمية والاستكشافات الكونية (SPACE). تهدف المنصة إلى توفير التعليم بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليه للجميع، في أي مكان في جميع أنحاء العالم. من خلال منتجاتها المبتكرة ودوراتها المصممة خصيصًا، تقدم Kodacy دورات عبر الإنترنت من خلال منصة افتراضية لتسهيل التعلم المستقل عن الوقت للجميع!

الموقع الإلكتروني: kodacy.com

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