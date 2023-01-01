WebCatalog
Kodacy

Kodacy

kodacy.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kodacy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Kodacy هي منصة تعليمية تم تطويرها بواسطة المنصات العلمية والاستكشافات الكونية (SPACE). تهدف المنصة إلى توفير التعليم بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليه للجميع، في أي مكان في جميع أنحاء العالم. من خلال منتجاتها المبتكرة ودوراتها المصممة خصيصًا، تقدم Kodacy دورات عبر الإنترنت من خلال منصة افتراضية لتسهيل التعلم المستقل عن الوقت للجميع!

الموقع الإلكتروني: kodacy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kodacy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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