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BidAssist

BidAssist

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الموقع الإلكتروني: bidassist.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BidAssist على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تصفح المناقصات العامة والحكومية في الهند عبر الإنترنت على BidAssist. استكشف بوابة E Tender الخاصة بنا لأكثر من 25000 مناقصة حكومية هندية بما في ذلك البنية التحتية والبناء والطرق والطرق السريعة والمياه والصرف الصحي والطاقة والزراعة والأغذية والمشروبات والسكك الحديدية وغيرها الكثير.

الموقع الإلكتروني: bidassist.com

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