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meez

meez

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الموقع الإلكتروني: getmeez.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من meez على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مطبخك أصبح أكثر سلاسة مع الميز. بدءًا من التكلفة الدقيقة للطعام وحتى تدريب الفريق بشكل أسرع وتنظيم أفضل للوصفات، تم تصميم نظام تشغيل الطهي الخاص بنا ليتناسب مع كيفية تفكير وعمل محترفي الأغذية والمشروبات.

الموقع الإلكتروني: getmeez.com

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