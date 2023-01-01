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Foodie

Foodie

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الموقع الإلكتروني: foodie.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Foodie على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Foodie هو الوجهة لعيش حياة لذيذة - بدءًا من نصائح المطبخ وحتى تاريخ الطهي والطهاة المشاهير وتوصيات المطاعم وغير ذلك الكثير.

الموقع الإلكتروني: foodie.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Foodie. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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