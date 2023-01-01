WebCatalog
Australia Post

Australia Post

auspost.com.au

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Australia Post على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد ربط الشركات بالمستهلكين هو قلب الازدهار التجاري وحجر الزاوية في التزام Australia Post تجاه الشركات الأسترالية. نظرًا لأن الاتصال يغير حياتنا، فإن Australia Post يتطور لتلبية الاحتياجات المستقبلية للشركات من خلال توفير حلول خدمات موثوقة في تجارة التجزئة وتجارة التجزئة والاتصالات والخدمات المالية والبريد. إن التحسين المستمر لهذه الخدمات هو هدفنا الذي لا هوادة فيه.

الموقع الإلكتروني: auspost.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Australia Post. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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