يعد ربط الشركات بالمستهلكين هو قلب الازدهار التجاري وحجر الزاوية في التزام Australia Post تجاه الشركات الأسترالية. نظرًا لأن الاتصال يغير حياتنا، فإن Australia Post يتطور لتلبية الاحتياجات المستقبلية للشركات من خلال توفير حلول خدمات موثوقة في تجارة التجزئة وتجارة التجزئة والاتصالات والخدمات المالية والبريد. إن التحسين المستمر لهذه الخدمات هو هدفنا الذي لا هوادة فيه.

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