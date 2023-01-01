Poste Italiane S.p.A. هو مزود الخدمة البريدية الإيطالي. إلى جانب تقديم الخدمات البريدية، تقدم Gruppo Poste Italiane اتصالات متكاملة ومنتجات الادخار البريدي والخدمات اللوجستية والمالية وخدمات التأمين في جميع أنحاء إيطاليا.

الموقع الإلكتروني: poste.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Poste Italiane. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.