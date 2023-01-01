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Poste Italiane

Poste Italiane

poste.it

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Poste Italiane على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Poste Italiane S.p.A. هو مزود الخدمة البريدية الإيطالي. إلى جانب تقديم الخدمات البريدية، تقدم Gruppo Poste Italiane اتصالات متكاملة ومنتجات الادخار البريدي والخدمات اللوجستية والمالية وخدمات التأمين في جميع أنحاء إيطاليا.

الموقع الإلكتروني: poste.it

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Poste Italiane. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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