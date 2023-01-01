خدمة بريد الولايات المتحدة هي وكالة مستقلة تابعة للسلطة التنفيذية للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة مسؤولة عن تقديم الخدمة البريدية في الولايات المتحدة، بما في ذلك المناطق الجزرية والولايات المرتبطة بها.

الموقع الإلكتروني: usps.com

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