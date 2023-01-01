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Bamboo Airways

Bamboo Airways

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الموقع الإلكتروني: bambooairways.com

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بامبو إيروايز جي إس سي، تعمل باسم بامبو إيرويز، هي شركة طيران ترفيهية فيتنامية مملوكة لمجموعة إف إل سي، مسجلة في كوي نون، فيتنام، ولها مكتب رئيسي في منطقة كو جيي، هانوي. تأسست شركة الطيران في عام 2017، وبدأت عملياتها في 16 يناير 2019.

الموقع الإلكتروني: bambooairways.com

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