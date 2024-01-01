WebCatalog

Prepaidify

Prepaidify

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: prepaidify.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prepaidify على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Prepayify هو موقع ويب رائد لبطاقات الهدايا الرقمية تم إنشاؤه في يوليو 2018. نحن متخصصون في تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من بطاقات الهدايا الرقمية من أفضل العلامات التجارية الوطنية، بما في ذلك Google Play وiTunes وStarbucks وNordstrom والمزيد. في Prepayify، نحن نؤمن بتقديم تجربة شراء سلسة وخالية من المتاعب لكل من المستهلكين والشركات. تتوفر بطاقات الهدايا لدينا بفئات مختلفة ويمكن تنفيذها من خلال التسليم الرقمي عبر البريد الإلكتروني، مما يوفر راحة وقيمة لا مثيل لها لعملائنا. في Prepayify، تتمثل مهمتنا في إحداث ثورة في صناعة البيع بالتجزئة من خلال الجمع بين عالمي العملات المشفرة وتجارة التجزئة. نحن نؤمن بمستقبل يتم فيه قبول العملات المشفرة على نطاق واسع كشكل رئيسي من أشكال العملات، ونحن ملتزمون بجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة للجميع. هدفنا هو تمكين المستخدمين من إنفاق عملاتهم المشفرة لدى جميع تجار التجزئة باستخدام البنية التحتية الحالية لبطاقات الهدايا. نطمح إلى أن نكون الجسر بين صناعات العملات المشفرة وتجارة التجزئة، لنخلق عالمًا تكون فيه العملات المشفرة هي الأشكال الرئيسية للعملة المستخدمة في جميع التجارة، لدى جميع تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.

الفئات:

Business
برامج المكافآت والحوافز

الموقع الإلكتروني: prepaidify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prepaidify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Sendoso

Sendoso

sendoso.com

Wellable

Wellable

wellable.co

Tremendous

Tremendous

tremendous.com

IncentivePilot

IncentivePilot

incentivepilot.com

&Open

&Open

andopen.co

Snappy

Snappy

snappy.com

StoreCash Perks

StoreCash Perks

storecashperks.com

RepeatMD

RepeatMD

repeatmd.com

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

Pazcare

Pazcare

pazcare.com

Offiga

Offiga

offiga.com

قد يعجبك أيضًا

Gyft

Gyft

gyft.com

Giftcardsify

Giftcardsify

giftcardsify.com

Uphold

Uphold

uphold.com

Huuray

Huuray

huuray.com

Prezzee

Prezzee

prezzee.com.au

Prezzee Business

Prezzee Business

business.prezzee.com.au

eGifter Rewards

eGifter Rewards

egifterrewards.com

Yoco

Yoco

yoco.com

Handwrytten

Handwrytten

handwrytten.com

WeSign

WeSign

wesign.com

Mailtinni

Mailtinni

mailtinni.com

Coinlocally

Coinlocally

coinlocally.com

استكشاف

Desktop

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Privobot
Privobot
Translatium
Translatium
Monobox
Monobox
TextVocal
TextVocal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.