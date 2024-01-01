Prepaidify

Prepayify هو موقع ويب رائد لبطاقات الهدايا الرقمية تم إنشاؤه في يوليو 2018. نحن متخصصون في تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من بطاقات الهدايا الرقمية من أفضل العلامات التجارية الوطنية، بما في ذلك Google Play وiTunes وStarbucks وNordstrom والمزيد. في Prepayify، نحن نؤمن بتقديم تجربة شراء سلسة وخالية من المتاعب لكل من المستهلكين والشركات. تتوفر بطاقات الهدايا لدينا بفئات مختلفة ويمكن تنفيذها من خلال التسليم الرقمي عبر البريد الإلكتروني، مما يوفر راحة وقيمة لا مثيل لها لعملائنا. في Prepayify، تتمثل مهمتنا في إحداث ثورة في صناعة البيع بالتجزئة من خلال الجمع بين عالمي العملات المشفرة وتجارة التجزئة. نحن نؤمن بمستقبل يتم فيه قبول العملات المشفرة على نطاق واسع كشكل رئيسي من أشكال العملات، ونحن ملتزمون بجعل هذه الرؤية حقيقة واقعة للجميع. هدفنا هو تمكين المستخدمين من إنفاق عملاتهم المشفرة لدى جميع تجار التجزئة باستخدام البنية التحتية الحالية لبطاقات الهدايا. نطمح إلى أن نكون الجسر بين صناعات العملات المشفرة وتجارة التجزئة، لنخلق عالمًا تكون فيه العملات المشفرة هي الأشكال الرئيسية للعملة المستخدمة في جميع التجارة، لدى جميع تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم.

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