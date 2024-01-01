في Prezzee، تتمثل مهمتنا في تحويل مشهد الهدايا من خلال إنشاء تواصل بشري من خلال لحظات الهدايا الرقمية الرائعة. نحن نؤمن بأن الإهداء يجب أن يكون دائمًا سحريًا لكل من المرسل والمتلقي، حيث نحقق الهدف بالهدية المناسبة وتجربة رائعة للعملاء - في كل مرة. نعتقد أيضًا أنه يجب أن يكون من السهل إرسال هدية في أي وقت لأي شخص، أينما كنت. تعمل شركة Prezzee Business على تسهيل تقديم الهدايا للشركات. انضم إلى المئات من الشركات الرائدة التي تستخدم Prezzee لمكافأة الموظفين والعملاء والعملاء. كل ذلك ببضع نقرات فقط! لقد فكرنا خارج صندوق الهدايا للتأكد من أن كل شركة تتمتع بتجربة هدايا فريدة من نوعها من خلال بطاقة هدايا Prezzee Smart eGift ذات العلامة التجارية المشتركة مع شعار شركتك أو التصميم الذي تختاره، والتي يمكن استبدالها بمئات العلامات التجارية. يتمتع Prezzee Business بميزات مرنة تناسب احتياجات عملك. مجانًا - لا توجد تكلفة إضافية لإنشاء حسابك. العلامة التجارية المخصصة - قم بتخصيص بطاقة Prezzee Smart eGift الخاصة بك باستخدام شعار شركتك. إرسال مجمع بسيط - بطاقات هدايا إلكترونية غير محدودة ببضع نقرات بسيطة. بوابة تتبع الهدايا - تحقق من حالة طلب بطاقة الهدايا الرقمية الخاصة بك في الوقت الفعلي خيارات دفع مرنة - ادفع مقابل طلبك باستخدام بطاقة ائتمان أو تحويل مصرفي مستدام - خيار هدايا رقمي وصديق للبيئة بنسبة 100%، تعرف على المزيد على: prezzee.com/business

الفئات :

الموقع الإلكتروني: business.prezzee.com.au

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prezzee Business. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.