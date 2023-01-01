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Giftpack

Giftpack

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الموقع الإلكتروني: giftpack.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Giftpack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Giftpack AI is an innovative corporate gifting platform. We utilize AI technology to automate bulk gifting process and tailor every gift for each of your recipients. Show appreciation and engage your employees and clients with curated personalized gifts in a data-driven way.

الموقع الإلكتروني: giftpack.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Giftpack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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