CharityWatch

CharityWatch

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الموقع الإلكتروني: charitywatch.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CharityWatch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تبرع بثقة. الحصول على معلومات مفصلة عن الجمعيات الخيرية المفضلة لديك. CharityWatch هي هيئة مراقبة الأعمال الخيرية الأكثر استقلالية وحزمًا في أمريكا.

الموقع الإلكتروني: charitywatch.org

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