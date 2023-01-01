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JustGiving

JustGiving

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الموقع الإلكتروني: justgiving.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من JustGiving على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بجمع التبرعات أو التبرع باستخدام JustGiving، المنصة الرائدة عالميًا لجمع التبرعات عبر الإنترنت، مما يساعد المؤسسات الخيرية على تحقيق المزيد من خلال GiftAid

الموقع الإلكتروني: justgiving.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ JustGiving. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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