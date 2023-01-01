Geenees هي عبارة عن منصة اجتماعية لتقديم الهدايا تمنح المستخدمين القدرة على منح وتحقيق الرغبات مباشرة للعائلات المحتاجة. العطاء الخيري هو مجرد بضع نقرات بعيدا. ادعم الأسرة اليوم مع Geenees Social Gifting.

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