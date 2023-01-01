Look Scanned هو موقع أمامي خالص يجعل ملفات PDF الخاصة بك تبدو ممسوحة ضوئيًا! لم تعد هناك حاجة للطابعات والماسحات الضوئية بعد الآن - كل ما عليك فعله هو بضع نقرات فقط.

الموقع الإلكتروني: lookscanned.io

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