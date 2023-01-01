Uphold
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الموقع الإلكتروني: uphold.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Uphold على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
في Uphold، نجعل من السهل شراء وبيع أي عملة رقمية رئيسية. يمكنك استثمار أو تحويل أو إرسال/استقبال أكثر من 40 عملة مشفرة و23 عملة تقليدية و4 معادن ثمينة و50 سهمًا أمريكيًا.
الموقع الإلكتروني: uphold.com
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