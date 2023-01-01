Currencyapi

واجهة برمجة تطبيقات تحويل العملات. الأداة المثالية للتعامل مع تحويلات سعر الصرف الخاص بك. تساعدك واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا على معرفة أسعار صرف العملات الأجنبية الحالية والتاريخية. توقف عن القلق بشأن وقت التشغيل والبيانات القديمة.

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