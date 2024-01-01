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UX Sniff

UX Sniff

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: uxsniff.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من UX Sniff على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Improve your website's UX and boost conversions with UXsniff, an AI-powered tool that autonomously analyzes session recordings and identifies abnormal click patterns. Let UXsniff be your virtual UX analyst, enhancing your site's UX and conversion rates.

الفئات:

Software Development
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: uxsniff.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ UX Sniff. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Dovetail

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Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

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HoneyStack

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Unspam

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AdCreative.ai

AdCreative.ai

adcreative.ai

Uizard

Uizard

uizard.io

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