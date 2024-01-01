بدائل - Locaboo
Skedda
skedda.com
المكاتب ومساحات العمل المشترك والجامعات والأماكن الرياضية والاستوديوهات والكنائس ليست سوى بعض من الأماكن التي تدير استخدام مكاتبها وغرفها وملاعبها واستوديوهاتها وقاعاتها وجميع "المساحات" الأخرى مع سكيدة.
Aisle Planner
aisleplanner.com
الحل البرمجي البسيط والقوي والكامل لمحترفي الأحداث الحديثة.
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat هو برنامج لإدارة الفعاليات وتقديم الطعام عبر الإنترنت يعمل على زيادة المبيعات وتبسيط الحجوزات للمطاعم والفنادق والأماكن الفريدة.
Event Temple
eventtemple.com
برنامج إدارة الفنادق والأماكن الحائز على جوائز يمكنك توفير الوقت وزيادة الإيرادات من خلال حلنا سهل الاستخدام للفنادق والأماكن.
Propared
propared.com
Propared – برنامج تخطيط الإنتاج لمنظمات الفنون والفعاليات
EventsX
eventsx.com
تجعل منصة الأحداث الافتراضية المميزة الخاصة بـ EventsX إعداد الأحداث الناجحة أمرًا سهلاً. اترك كل الرفع الثقيل لنا. بدءًا من الإعداد الأولي ومرورًا بالتسويق ووصولاً إلى الاستضافة، تعتني منصة الأحداث الافتراضية الخاصة بنا بكل ذلك. وستكون خدمة القفازات البيضاء لدينا ومديرو النجاح المتفانون متاحين لمسا...
VenueArc
venuearc.com
VenueArc هو برنامج حجز الأماكن وإدارة الأحداث الآلي القائم على السحابة من الجيل التالي لحجز وإدارة المسارح ومراكز الفنون المسرحية.
serVme
servmeco.com
SerVme عبارة عن منصة متكاملة لتجربة الضيوف تجمع بين الحجوزات وإدارة الطاولات وإدارة علاقات العملاء التسويقية القوية وإعادة المشاركة واستطلاعات آراء الضيوف، مع تحليلات قوية. تعمل servme، وهي عبارة عن منصة ضيافة مصممة خصيصًا لهذا الغرض، على تبسيط العمليات من الجزء الأمامي من المنزل إلى الجزء الخلفي من...
QReserve
get.qreserve.com
منصة جدولة مرنة وسهلة الاستخدام لإدارة المعدات والمختبرات وغرف الاجتماعات والمرافق والأشخاص والمزيد بسهولة مع توفير مجموعة واسعة من التقارير والقدرات المالية. مع QRserve: - تعيين قواعد مفصلة للوصول إلى الموارد - جمع نماذج الحجز - إدارة المشاريع - تسجيل الوصول/المغادرة للحجوزات والإلغاء التلقائي للحج...
MeetingPackage
meetingpackage.com
قم ببيع غرف الاجتماعات والخدمات الخاصة بك عبر الإنترنت مع توفرها في الوقت الفعلي والأسعار الديناميكية. احصل على حجوزات فورية أو طلبات تقديم العروض مباشرة من خلال موقع الويب الخاص بك باستخدام محرك الحجز الخاص بنا.
Harpsen
harpsen.com
Harpsen هو برنامج لإدارة الأحداث الكل في واحد تم إنشاؤه لصناعة حفلات الزفاف والمناسبات.
Releventful
app.releventful.com
توفر Releventful لأصحاب الأعمال في صناعة الأحداث مجموعة أدوات شاملة مصممة لإبقائهم منظمين ومتصلين، مع توفير الوقت والمال،
Mazévo
gomazevo.com
يقع مقر Mazévo بالقرب من دنفر، كولورادو، وقد بدأها في عام 2019 على يد دين إيفانز، مؤسس Dean Evans and Associates ومبتكر نظام برامج الجدولة EMS. Mazévo هو فريق صغير ونشط مخصص لتقديم أفضل البرامج لجدولة الغرف والأحداث وأفضل خدمة للعملاء. يوفر Mazévo القدرة على جدولة كل مساحة الاجتماعات والفعاليات والف...
Venuerific
venuerific.com
Venuerific هو برنامج شامل لإدارة الأماكن لأماكن الفعاليات الموجودة في جنوب شرق آسيا. استفادت مئات الشركات من ميزات برامج إدارة الأماكن المتقدمة مثل إدارة علاقات العملاء، وإعداد التقارير والإحصائيات، والجدولة الذكية، وإدارة الأماكن، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والدفع، وغيرها الكثير.
Venjue
venjue.com
Venjue هي أداة شاملة لإدارة الأماكن، مصممة لمساعدة شركات الفعاليات على تحويل المزيد من الطلبات إلى ضيوف. بدءًا من الاستفسار الأول وحتى آخر ضيف، تساعدك Venjue على تبسيط كل جانب من جوانب الأحداث الخاصة بك، مما يتيح لك التعامل مع حجم أكبر من الأعمال. الميزات الرئيسية: - الجدولة: تتبع جميع مهامك وأحداثك...
MICE Operations
miceoperations.com
تقدم MICE Operations برامج قوية لتخطيط وإدارة الأحداث عبر الإنترنت لأماكن الفعاليات وشركات تقديم الطعام ومحترفي الفعاليات. تخطيط الأحداث - لا تقلق بشأن مستندات Word ورسائل البريد الإلكتروني والعثور على المعلومات في أماكن مختلفة. توفر MICE الثقة من خلال نظرة عامة مثالية على جميع معلومات الحدث الخاص ب...
Perfect Venue
perfectvenue.com
ابدأ تجربتك المجانية اليوم على PerfectVenue.com! بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. تساعد Perfect Venue المطاعم المستقلة ومجموعات الضيافة وجميع أنواع الأماكن من خلال توفير نظام سهل الاستخدام وبأسعار معقولة يعمل على تبسيط عملية مبيعات الأحداث. يسمح Perfect Venue لعملائنا بجمع العملاء المحتملين وإرسال المق...
Brightly
brightlysoftware.com
يعد Event Manager™ من Brightly عبارة عن نظام أساسي لجدولة المرافق قائم على السحابة الكل في واحد يساعد الفرق على جدولة أحداث المؤسسة وتنظيمها والترويج لها، مما يضمن حصول الفرق على الأدوات المناسبة لمركزية العملية وأتمتتها من البداية إلى ينهي. في عالم تندر فيه أموال الميزانية ويمكن أن يكون لبرامج استر...
Planning Pod
planningpod.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل رقم 1 لمنظمي الأحداث وأماكنها. تعرف على كيفية قيام أكثر من 20 ألف متخصص بتوفير ما يزيد عن 62 ساعة شهريًا وتبسيط العمليات والاتصالات من خلال برنامجنا الكامل لإدارة الأحداث عبر الإنترنت
Weven
weven.co
نظام إدارة الأماكن الكل في واحد للتعاون السلس بين الأماكن والعملاء والبائعين.