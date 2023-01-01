Spalba هو سوق SaaS مُمكّن لتبسيط تخطيط الأحداث للمؤسسات. نحن نعيد اختراع الطريقة التي يتم بها التخطيط لأحداث الشركات. إن الألم الناتج عن إقامة حدث ما بدءًا من العثور على المكان/الموردين المناسبين/الوكالة المناسبة إلى جانب فهم عائد الاستثمار للحدث الخاص بك هو أمر مبعثر للغاية وتقوم Spalba بدمج كل هذا معًا من خلال منصة يمكنك الاشتراك فيها واستخدامها لحالات استخدام مختلفة. نحن نقوم بذلك كخطوة واحدة في كل مرة، وهدفنا هو إنشاء حل تخطيط متكامل لصناعة الأحداث، وفي نهاية المطاف SaaSifying عملية التخطيط للأحداث. البحث - اكتشف الأماكن لأي نوع من الأحداث في Spalba Marketplace استكشف - قم بالاستطلاع الافتراضي، وقم بإجراء الإرشادات الافتراضية، وقم بتنزيل التخطيطات وغير ذلك الكثير. التعاون - أرسل استفسارًا وتواصل مع الفندق مباشرة للحصول على أفضل العروض الخطة - التخطيط والتصميم باستخدام أدواتنا لمعرفة كيف سيبدو الحدث في المكان الفعلي Spalba's Advantage 01. الطريقة الأكثر تقدمًا للحصول على مكان 02. ابحث في أكثر من 2000+ معظم الأماكن المميزة 03. مرشحات احترافية للعثور على الأماكن التي تتوافق مع متطلباتك 04. قم بالاستطلاع الافتراضي للمكان أينما كنت 05. تواصل مباشرة مع الأماكن، دون أي تكلفة أو عمولة مخفية 06. أرسل استفسارات إلى أماكن متعددة باستخدام RFP Generator . 07. قم بتصميم إعدادات نماذج الحدث باستخدام أدوات Spalba Design لتصور كيف سيبدو الحدث الخاص بك في المكان الفعلي.

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