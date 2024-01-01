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MeetingPackage

MeetingPackage

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الموقع الإلكتروني: meetingpackage.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من MeetingPackage على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم ببيع غرف الاجتماعات والخدمات الخاصة بك عبر الإنترنت مع توفرها في الوقت الفعلي والأسعار الديناميكية. احصل على حجوزات فورية أو طلبات تقديم العروض مباشرة من خلال موقع الويب الخاص بك باستخدام محرك الحجز الخاص بنا.

الفئات:

Entertainment
برامج إدارة الأماكن

الموقع الإلكتروني: meetingpackage.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ MeetingPackage. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Tripleseat

tripleseat.com

Event Temple

Event Temple

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Propared

Propared

propared.com

EventsX

EventsX

eventsx.com

VenueArc

VenueArc

venuearc.com

serVme

serVme

servmeco.com

QReserve

QReserve

get.qreserve.com

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Locaboo

locaboo.com

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harpsen.com

Releventful

Releventful

app.releventful.com

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zipteams.com

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tgndata.com

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