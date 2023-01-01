WebCatalog
Undock

Undock

undock.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Undock على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اوجد وقت. وقت التحكم. يعمل Undock مثل الإكمال التلقائي لاقتراح أوقات الاجتماعات بناءً على مدى توفرك وتفضيلاتك.

الموقع الإلكتروني: undock.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Undock. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Slated

Slated

slated.ai

Taggg

Taggg

taggg.com

Brightpod

Brightpod

brightpod.com

Calendly

Calendly


Sembly

Sembly

sembly.ai

timeanddate.com

timeanddate.com

timeanddate.com

Colibri.ai

Colibri.ai


OvalOwl

OvalOwl

ovalowl.com

clocko:do

clocko:do

clockodo.com

Wikiparfum

Wikiparfum

wikiparfum.fr

OneCal

OneCal

onecal.io

JustFab

JustFab

justfab.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية