WebCatalog
Taggg

Taggg

app.taggg.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Taggg على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جدولة اجتماعات المجموعة، على الفور. تواصل مع جهات الاتصال وحدد مدى توفرك للعثور على أقرب وقت للقاء. لا حاجة للتصويت أو الاقتراع!

الموقع الإلكتروني: taggg.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Taggg. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Slated

Slated

app.slated.ai

When2meet

When2meet

when2meet.com

Doodle

Doodle

doodle.com

Vectera

Vectera

vectera.com

Xoyondo

Xoyondo

xoyondo.com

Undock

Undock

app.undock.com

Time Buddy

Time Buddy

worldtimebuddy.com

CalendarHero

CalendarHero

app.calendarhero.com

Cronofy

Cronofy

app.cronofy.com

Shareholder Vote Exchange

Shareholder Vote Exchange

svegroup.com

Qualified

Qualified

qualified.com

Confirmtkt

Confirmtkt

confirmtkt.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية