WebCatalog
Vectera

Vectera

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: vectera.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vectera على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Vectera هي الطريقة السهلة لمقابلة العملاء عبر الإنترنت. جدولة المواعيد وإجراء اجتماعات مؤتمرات الفيديو والسبورة البيضاء مع العملاء.

الموقع الإلكتروني: vectera.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vectera. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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