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Qualitative

Qualitative

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الموقع الإلكتروني: qualitative.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Qualitative على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

النوعي يجعل من السهل جدًا دعوة جلسات بحث المستخدم وجدولتها وإجرائها.

الفئات:

Productivity
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: qualitative.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Qualitative. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

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CoNote

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Clideo

Clideo

clideo.com

Writesonic

Writesonic

writesonic.com

HubUX

HubUX

hubux.com

SocialWeaver

SocialWeaver

socialweaver.com

Loop11

Loop11

loop11.com

The User Interview Exchange

The User Interview Exchange

userinterviewexchange.com

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