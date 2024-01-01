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HubUX

HubUX

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: hubux.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HubUX على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

HubUX عبارة عن منصة عمليات بحثية لإدارة اللوحات الخاصة والأتمتة النوعية بما في ذلك أسئلة اختبار الفيديو والاستطلاعات

الفئات:

Business
برامج أبحاث المستخدم

الموقع الإلكتروني: hubux.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ HubUX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

Ruttl

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inspiresoftware.com

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VidGrid

vidgrid.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Sacra

Sacra

sacra.com

FocusGroupIt

FocusGroupIt

focusgroupit.com

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