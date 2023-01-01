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Doodle

Doodle

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: doodle.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Doodle على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Doodle هي أبسط طريقة لجدولة الاجتماعات مع العملاء أو الزملاء أو الأصدقاء. احصل على أفضل وقت للاجتماعات الفردية واجتماعات الفريق باستخدام أداة التقويم سهلة الاستخدام. ابدأ اليوم!

الموقع الإلكتروني: doodle.com

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