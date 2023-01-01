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Hypercontext

Hypercontext

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الموقع الإلكتروني: hypercontext.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hypercontext على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: hypercontext.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hypercontext. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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