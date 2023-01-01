يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hypercontext على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

يساعد Hypercontext (المعروف سابقًا باسم Soapbox) المديرين على عقد اجتماعات ومناقشات فردية وجماعية بشكل أفضل. يمكنك إنشاء جداول الأعمال وإدارة الاجتماعات وتحديد الأهداف والحصول على التعليقات — كل ذلك في مكان واحد.

الموقع الإلكتروني: hypercontext.com

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