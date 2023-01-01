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Indy

Indy

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الموقع الإلكتروني: weareindy.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Indy على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ابحث عن العملاء المحتملين، واكتب المقترحات، وخطط للمشاريع، وتتبع العمل، ودردش مع العملاء، وأرسل الفواتير باستخدام برنامج Indy's الكل في واحد لإدارة علاقات العملاء (CRM) للعاملين لحسابهم الخاص. حاول مجانا!

الموقع الإلكتروني: weareindy.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Indy. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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